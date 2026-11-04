Shell ve diğerleri Filipinler'de benzine 3,50 peso zam yaparken motorini ucuzlattı

QUEZON, 4 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentindeki bir akaryakıt istasyonu, 3 Kasım 2026.

Filipinler merkezli The Manila Times gazetesinin haberine göre Shell, Seaoil, PetroGazz ve Jetti Petroleum, benzinin litre fiyatına 3,50 peso zam yaparken motorinin litre fiyatını 1 peso düşürdü. Shell ve Seaoil ayrıca jet yakıtının litre fiyatında 1,90 peso indirime gitti. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)