Shenyang\'da Kültür ve Yaratıcılık Parkı

SHENYANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi olan Shenyang'ın Tiexi ilçesinde yer alan 1905 Kültür ve Yaratıcılık Parkı, 2012 yılında eski bir fabrikadan dönüştürüldü. Günümüzde kültürel ve yaratıcı ürünlerin yanı sıra sanat eserleri ile tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapan park, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Gençlerin uğrak noktası haline gelen alan, kentteki kültürel tüketimin canlılığını gözler önüne seriyor.