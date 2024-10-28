Shenzhen\'de Akıllı Yaşlı Bakımı Fuarı

SHENZHEN, 28 Ekim (Xinhua) -- 2024 Shenzhen Uluslararası Akıllı Yaşlı Bakımı Sektörü Fuarı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Yurtiçi ve yurtdışından toplam 203 katılımcının yer aldığı fuarda 1.000'den fazla ürün ve teknoloji sergilendi.
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