Shenzhen'de APEC medya merkezinde gazeteciler çay tatma ve el sanatlarını deneyimlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
APEC Ekonomi Liderleri Haftası için Shenzhen'de oluşturulan medya merkezinde Çin'in somut olmayan kültürel mirasına yer veriliyor. Merkezde görevli gazeteciler, etkileşim alanında çay tatma ve geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı buluyor.
SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Haftası kapsamında kurulan medya merkezindeki etkileşim alanında Çin'in somut olmayan kültürel mirası sergileniyor.
Bu kapsamda merkezde görev yapan gazeteciler, çay tatma ve geleneksel el sanatlarını deneyimleme imkanı buluyor.
Kaynak: Xinhua
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