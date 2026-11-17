SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde iş dünyası ve siyasetten 2.000'den fazla temsilci bir araya geldi.

Zirveye, 21 APEC ekonomisinin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu APEC üyesi olmayan 13 ekonomiden temsilciler katılıyor.

2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası'nın önemli etkinliklerinden biri olan zirve, "Birlikte Refaha Ulaşmak ve Geleceği Kazanmak" temasıyla 17-18 Kasım tarihlerinde Qianhai Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı ve 2026 APEC CEO Zirvesi Başkanı Ren Hongbin salı günkü açılış konuşmasında, diyalogların yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve kapsamlı bir mutabakata varılmasına katkı sağlayarak Asya-Pasifik topluluğuna ve küresel büyümeye yeni bir ivme kazandırmasını umduğunu ifade etti.

Katılımcılar, Asya-Pasifik ekonomisinin yeni görünümünü ve işbirliği fırsatlarını ele alıyor. Oturumlar; bağlantı imkanları için yeni bir ayrıntılı plan hazırlama, açık ve kapsayıcı bir yapay zeka inovasyon ekosistemi kurma, Asya-Pasifik'te sürdürülebilir kalkınma için yeni bir paradigma oluşturma, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'ni geliştirme, dijital ekonomi işbirliği için yeni yollar araştırma, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Asya-Pasifik'te kalkınma fırsatları ve dijital ve yeşil dönüşümü eşgüdümlü biçimde teşvik etme olmak üzere yedi alt tema altında düzenleniyor.