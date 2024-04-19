Shenzhen\'in dış ticareti 1 trilyon yuanı aştı

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SHENZHEN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünden yerel yetkililer, şehrin dış ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 1,02 trilyon yuana (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Böylece son on yılda ilk kez 1 trilyon yuan sınırı aşılmış oldu.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen Gümrüğü'ne göre, bu dönemde Shenzhen'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 artışla 642,44 milyar yuan olurken, şehrin ithalatı da yüzde 29,9 artışla 377,85 milyar yuana ulaştı.

İlk çeyrekte, Shenzhen'in özel işletmelerinin dış ticareti ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 720,96 milyar yuana ulaştı ve şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 70,7'sini oluşturdu.

Shenzhen'in en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticareti ise yüzde 38,4 artışla 165,64 milyar yuana ulaşarak şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 16,2'sini oluşturdu.