BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda görev yapan Shenzhou-20 mürettebatı perşembe günü ikinci araç dışı faaliyetlerini tamamladı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie yaklaşık 6,5 saat çalışarak araç dışı faaliyetlerin ikincisini Beijing saatiyle 21.29'da tamamladı. Bu süreçte, astronotlar uzay istasyonunun robotik kolu ve Dünya'daki bir ekipten destek aldı.
Son Dakika › Güncel › Shenzhou-20 Astronotları İkinci Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı - Son Dakika
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