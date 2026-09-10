Shenzhou-23 astronotları Hong Kong ve Makao'daki öğrencilerle canlı uzay dersinde buluştu
Tiangong Uzay İstasyonu'nda görevli Shenzhou-23 mürettebatındaki üç Çinli astronot, çarşamba sabahı Hong Kong ve Makao'daki öğrencilere canlı uzay dersi verdi. Ders, "Tiangong Sınıfı" Hong Kong ve Makao Özel Oturumu kapsamında 12 Eylül 2026'da gerçekleşti.
HONG KONG, 10 Eylül (Xinhua) -- "Tiangong Sınıfı" Hong Kong ve Makao Özel Oturumu kapsamında canlı uzay dersine katılan öğrenciler, 12 Eylül 2026.
Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Shenzhou-23 mürettebatındaki üç Çinli astronot, çarşamba sabahı Hong Kong ve Makao'daki öğrencilere canlı bir uzay dersi verdi. (Fotoğraf: Lui Sui Wai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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