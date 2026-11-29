Shenzhou-23 ekibi Tiangong'da görevi devretti, ilk yabancı astronot dönecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhou-23 mürettebatı, Tiangong'da düzenlenen törenle görevini Shenzhou-24 mürettebatına devretti. İlk yabancı astronot Pakistanlı Muhammed Zişan Ali, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying ile önümüzdeki günlerde Dongfeng iniş alanına dönecek.
JİUQUAN, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-23 mürettebatı, cumartesi günü yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nda düzenlenen devir teslim töreniyle uzay görevini Shenzhou-24 mürettebatına devretti.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tiangong'u ziyaret eden ilk yabancı astronot Pakistanlı Muhammed Zişan Ali, Shenzhou-23 astronotları Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying ile birlikte Dünya'ya dönecek.
Halihazırda altı aydır yörüngede bulunan Shenzhou-23 astronotu Zhu Yangzhu ise bir yıllık uzayda kalış deneyini tamamlamak üzere Shenzhou-24 astronotları Tang Hongbo ve Wu Yi ile birlikte Tiangong'da kalmaya devam edecek.
Ajans, Dünya'ya dönecek astronotların planlanan tüm görevleri tamamladığını belirtti. Astronotların, önümüzdeki günlerde Zhang'ın komutasında Shenzhou-23 uzay aracıyla Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş alanına dönmesi bekleniyor.
Ajans ayrıca, astronotların Tiangong'dan Dünya'ya "gizemli hediyeler" getireceğini bildirdi.
İniş alanı ve ilgili sistemlerde astronotları karşılamaya yönelik son hazırlıklar gerçekleştiriliyor.
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