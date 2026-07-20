Shenzhou-23 Mürettebatı Uzay Testlerini Tamamladı - Son Dakika
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Shenzhou-23 Mürettebatı Uzay Testlerini Tamamladı

Shenzhou-23 Mürettebatı Uzay Testlerini Tamamladı
20.07.2026 17:53
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Çin'in Tiangong uzay istasyonundaki Shenzhou-23 mürettebatı, acil durum testlerini başarıyla tamamladı.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-23 mürettebatı, acil durum karar değerlendirmeleri ve duygusal durum testlerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu testler, uzun süreli uzay uçuşlarının insan davranışlarını nasıl etkilediğini incelemek amacıyla başlatılan kapsamlı araştırma çerçevesinde yürütüldü.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden bir kadın astronotun da aralarında yer aldığı üç astronot, yaklaşık iki aydır Tiangong uzay istasyonunda bulunuyor. Ekip üyelerinden biri, Çin'in uzayda insan araştırmalarına yönelik ilk programını yürütmek ve astronotların uzun süreli uçuşlarına ilişkin veri toplamak üzere bir yıl boyunca yörüngede kalacak.

Ajansın pazar günü paylaştığı haftalık videoda mürettebat üyelerinin, beyin dalgalarını izlemede kullanılan sensörler ve sanal gerçeklik gözlükleri taktıkları görülüyor.

İstasyonda 100'den fazla bilim ve uygulama projesi yürütülüyor. Bu projeler kapsamında yürütülen testler sırasında mürettebat, uzay tıbbı çalışmalarının yanı sıra yanı sıra uzay istasyonunun laboratuvar modüllerinden birine radyasyon biyolojisi deney düzeneği ve bir dış kamera da kurdu. Ayrıca ölçüm aletlerinin kargo testleri gerçekleştirildi. Yörüngede yeni tür bir enerji depolama bataryasının test edileceğini belirten ajans, sonuçların, gelecekte uzay istasyonunda yapılacak iyileştirmelere katkı sağlayacağını ifade etti.

Çin, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracını 24 Mayıs'ta fırlattı. Bir mürettebat üyesinin uzayda bir yıl kalacak olması, görevin öne çıkan unsurlarından biri. Tiangong'a daha önce gerçekleştirilen mürettebatlı görevler yaklaşık altı ay sürmüştü. Çin, derin uzay keşifleri hedefine ilerlerken, uzun süreli uzay görevlerinin daha sık düzenlenmesi bekleniyor. Bu da astronotların fiziksel ve zihinsel dayanıklılığına yönelik gereksinimleri artıracak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-23 Mürettebatı Uzay Testlerini Tamamladı - Son Dakika

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