Shenzhou-23 Uzay Aracı Fırlatılacak

JİUQUAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracının yakında fırlatılacağını duyurdu.

Uzay Ajansı cumartesi günü yaptığı açıklamada, uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyonunun fırlatma alanına nakledildiğini belirtti.

Açıklamada, tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu ve fırlatma öncesi kapsamlı işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.