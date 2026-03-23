Shtandart Gemisinde Gençlere Denizcilik Eğitimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da, Rus Çarı 1. Petro'nun Shtandart gemisinin replikasında gençlere denizcilik eğitimi veriliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen Rus Çarı 1. Petro'nun 18. yüzyılın başlarında inşa ettirdiği "Shtandart"ın replikası (kopyası) gemide gençlere denizcilikle ilgili eğitim veriliyor.

Gemi kaptanı Vladimir Martus tarafından aslına uygun olarak yaptırılan gemi, Avrupa limanlarını dolaştıktan sonra 5 ay önce Alanya'ya geldi. Limana demir atan ve ilgi odağı olan gemide gençlere yönelik yelken ve denizcilikle ilgili eğitime devam ediliyor.

Vladimir Martus, AA muhabirine, "Shtandart" isimli fırkateynin birebir kopyasını yaptırma fikrinin 1992'de ortaya çıktığını söyledi.

Geminin 1703 yılında Saint Petersburg'da inşa edildiğini belirten Martus, "İsveç'e karşı savunma sağlaması için inşa edildi. Ben de o tarihi tekrar canlandırmak istediğim için böyle bir girişimde bulundum." dedi.

Çalışmalara bir plajda başladıklarını dile getiren Martus, "Arkamızda büyük sponsor, büyük para yoktu. Tıpkı 300 yıl önce olduğu gibi... Birçok zorlukla karşılaştık ama 1. Petro tarafından inşa ettirilen orijinal Shtandart fırkateyninin ölçülerine, malzeme özelliklerine, yapım tekniklerine ve dış görünüşüne sadık kalınarak gemiyi inşa etmeyi başardık." diye konuştu.

Martus, 1994'te yapımına başlanan replikayı 1999'un Eylül'ün de suya indirdiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Gemiyle 25 yıldan fazla zamandır denizlerde olduklarını anlatan Martus, "Bütün Avrupa'yı, Danimarka, Norveç, İsveç, İskandinav ülkelerinin çoğunu, Kanarya Adaları ve daha birçok yeri bu gemiyle dolaştık." dedi.

Gençlerle 10 günlük turlara çıkıyorlar

Kaptan Martus, misyonlarının dünyayı dolaşmak olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Misyonumuz gençlere yelken ve deniz sevkini aşılamak. Bir kaptan olarak burada gençlere denizciliği sevdirebildiysem, yelken sporunu sevdirebildiysem bu benim için büyük bir onur. Gençler bizimle genelde 10 günlük turlara çıkıyor. Burada denizciliği öğreniyorlar. Birçoğunun denizcilik üzerine kariyer yapmalarına vesile olabildiysem kaptan olarak bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı."

Martus, 10 gün boyunca yelkenlerin nasıl açıldığı, masta (direk) nasıl tırmanıldığı, güvenliğin en önemli şey olduğunu gibi yelkencilik kurallarını anlattıklarını dile getirdi.

Farklı ülkelerden gelen gençlere de eğitim verdiklerini belirten Martus, "İlk önceliğimiz gençlere bu küçük alanda ahlaklı, sevgi, saygı kurallarını öğretiyoruz. 12 ülkeden genci ağırlıyoruz. Birbirlerine saygı ve sevgiyi öğretiyoruz. Aşağı yukarı 25 öğrenci ile bir tura çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Alanya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:40
11:38
10:42
10:38
10:29
10:22
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:57:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.