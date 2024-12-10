Şi Cinping'den ABD ile İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şi Cinping'den ABD ile İşbirliği Mesajı

Şi, ABD ile işbirliğini geliştirmek ve ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurguladı.

10.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ABD ile farklılıklarını yönetmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi istediğini belirterek, ticaret ve bilim teknik savaşlarının kazananının olmayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, "1+10 Diyaloğu" toplantısı için Pekin'de bulunan uluslararası ekonomik örgütlerin başkanları ve direktörleriyle bir araya geldi.

Şi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile diyaloğu sürdürmeyi, işbirliğini genişletmeyi ve farklılıklarını yönetmeyi, ikili ilişkilerini sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir doğrultuda geliştirmeyi istediğini belirterek, "Tarife savaşları, ticaret ve bilim teknik savaşları, tarihin eğilimine ve ekonominin ters, bunların kazananı olmaz." dedi.

Çin'in kendi işlerine odaklanacağını ve egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını vurgulayan Şi, burada dışa açılma ve kalkınma kazançlarını dünya ile paylaşma iradesini sürdüreceğini ifade etti.

Şi'nin sözleri, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 6 Aralık'ta ülkesinde NBC televizyonuna verdiği röportajda, Çin lideri ile 3 gün önce görüştüğünü açıklamasının ardından geldi.

Trump görüşmenin içeriğine dair detay vermezken Pekin yönetimi de görüşmeyi doğrulama ve yalanlamaktan kaçınmıştı.

Şi, yeni yönetime mesaj veriyor

Şi'nin sözleri, Pekin'in, ABD ile ilişkilerde gerilimden yana olmadığı ama Çin'e yönelik eylemlerine karşılık vermeye hazır olduğunun işaretini veriyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşının başlayacağı öngörülüyor. Trump seçim kampanyasında Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 60'a kadar gümrük vergisi getireceğini bildirmiş, seçildikten sonra yaptığı açıklamada da görevdeki ilk gününde Çin'den ithal tüm ürünlere başlangıç için yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Öte yandan Çin de dün ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Çin'in adımı, Başkan Joe Biden yönetiminin çip sektöründe Çin'e yönelik açıkladığı en son ihracat kısıtlamalarına karşılık olarak yorumlanmıştı.

Ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, dönemin Başkanı Trump'ın, iki ülke arasında ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018 yılında Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ilave gümrük tarifesi getirme kararıyla başlamıştı.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan, iki ülkenin yüz milyarlarca dolarlık dış ticaret alışverişleri için gümrük tarifelerini karşılıklı artırmasıyla tırmanan bir süreç yaşanmıştı.

Taraflar, 2019'da ticari anlaşmazlıkları geçici olarak askıya almaya karar verirken, müzakereler sonunda 2020'de "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla tarife artışlarının bir bölümü rafa kaldırılmıştı. Anlaşmayla ABD, Çin'den 550 milyar dolarlık ithalatın 250 milyar dolarlık kısmı için gümrük vergilerini kaldırırken 300 milyar dolarlık kısmına yönelik tarifeleri sürdürmüştü.

Trump, Çin ile ekonomik rekabette, daha çok ABD aleyhine olan dış açığına odaklanan, dış ticaret kalemlerinde gümrük vergilerini artırma tehdidiyle Çin üzerinde baskı kurmaya çalışan bir yöntemi benimsemişti.

Trump döneminde ayrıca Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve ZTE'ye getirilen kısıtlamalar, Çin ordusuyla bağlantılı şirketlere "Çin askeri şirketi" tanımlaması getirilerek yaptırım uygulanması, daha sonra Başkan Joe Biden döneminde teknoloji güvenliği alanındaki daha geniş kapsamlı tedbirlerin öncüsü olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping'den ABD ile İşbirliği Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
01:15 ABD’den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama
01:09 Rötarlı uçuslarda yeni dönem Yolcuya tazminat ödeyecekler Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler
00:37 ABD: Suriye halkı Esad’ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor
00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 19:57:58. #1.12#
SON DAKİKA: Şi Cinping'den ABD ile İşbirliği Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.