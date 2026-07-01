Şi Cinping'den Kargaşa ve Dönüşüm Mesajı - Son Dakika
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Şi Cinping'den Kargaşa ve Dönüşüm Mesajı

01.07.2026 16:05
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Şi Cinping, ÇKP'nin 105. kuruluş yıldönümünde yeni dönem zorluklarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyanın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine işaret ederek, ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin tarihsel misyonuna bağlı kalarak zamanın sınamalarına karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Şi, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen toplantıda konuştu.

ÇKP Genel Sekreteri, aynı zamanda partinin de başında olan Şi, ÇKP'nin 105 yıllık tarihini "Çin ulusunun en görkemli destanı" olarak niteledi.

Şi, parti üyelerine tarihsel kazanımlardan aldıkları güvenle ilkelerine bağlı kalmaları, yeni dönemde partinin misyonunu yerine getirmek için çalışmaları çağrısında bulundu.

ÇKP'nin 1921 yılında Çin'in yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde zayıf olduğu bir dönemde kurulduğunu ifade eden Şi, 50 üyelik küçük bir gruptan bugün muazzam bir küresel etkiye sahip dünyanın en geniş iktidar partisi haline geldiğini belirtti.

Şi, ÇKP'nin başarısının insan uygarlığının yeni bir formunu yarattığını, gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesi için yeni bir yol açtığını vurguladı.

"Sert rüzgarlar, azgın dalgalar ve şiddetli fırtınalar"

Dünyada yüzyıldır görülmeyen değişimlerin hızlandığına, uluslararası ortamın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine, insanlığın bir kez daha bir seçimin kavşağında olduğuna işaret eden Şi, şunları kaydetti:

"Çin'in kalkınması stratejik fırsatların riskler ve sınamalarla iç içe var olduğu, belirsiz ve öngörülemeyen faktörlerin yükselişte olduğu yeni bir döneme girdi. Sert rüzgarların, azgın dalgaların ve hatta şiddetli fırtınaların sınamalarına dayanmak için daima hazır olmalıyız."

Şi, Çin'in insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğun inşasını teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yolsuzlukla mücadele

ÇKP lideri, partinin öz yönetimini tam ve titiz şekilde ilerletmesi gerektiğine işaret ederek, yolsuzluğa karşı zorlu ve uzun savaşı kazanmak için tüm gücüyle çalışması gerektiğini vurguladı.

Şi, "Parti üyeleri olarak özgün amacımızı ve kurucu misyonumuzu asla unutmamalı, daima mütevazı, ihtiyatlı kalarak mücadeleyi sürdürecek cesarete ve kabiliyete sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Şi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) askeri modernleşmesini 2027'deki yüzyıl dönümü hedefi doğrultusunda sürdürerek 2050'ye dek dünya klasında bir ordu haline gelme yönünde çabalarını hızlandırması çağrısında bulundu.

"Ordunun siyasi inşasının" da ilerletilmesi ve silahlı kuvvetlerin kanunlara göre yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, orduya yönelik yolsuzluk soruşturmalarının da sürdürüleceğinin işaretini verdi.

Tayvan

Şi, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde Tayvan'a ilişkin, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesinin Çin halklarının ortak özlemi ve ÇKP'nin şaşmaz tarihsel vizyonu olduğunu dile getirdi.

Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında temasların, işbirliğinin ve entegre kalkınmanın geliştirilmesi gereğinin altını çizen Şi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle kararlılıkla mücadele etmeyi, dış güçlerin müdahalesine karşı çıkmayı ve ulusal yeniden birleşme davasını kararlılıkla savunmayı sürdürecekleri mesajını verdi.

Çin Komünist Partisi

1 Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, 105. yıl dönümünü kutluyor.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler ayrılığı ilkesinin bulunmadığı Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı, danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait şirketlerin ve ordunun yönetimini belirliyor.

Devlet ile parti yönetiminin iç içe geçtiği ve çakıştığı ülkede ÇKP'nin yönetim organlarının nasıl şekilleneceği, devlet ve hükümet organlarının yapılanmasını da doğrudan etkiliyor.

Merkezi yönetim kademeleri her 5 yılda yapılan Ulusal Kongre'de şekillenen ÇKP, ayrıca eyalet, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde de kongreler topluyor, köy ve mahallere kadar örgütlenerek idari komiteler kuruyor.

ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesinin yayımladığı rapora göre, partinin üye sayısı 2025 yılı sonunda 101,29 milyona ulaştı. 1,4 milyarı aşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,2'sini oluşturan geniş üye tabanı, ÇKP'nin şekillendirdiği iktidar piramidinin temelini oluşturuyor.

ÇKP'nin yönetim kademelerini yeniden şekillendirecek 21. Ulusal Kongresi, 2027'de yapılacak. Kongrede Şi'nin Genel Sekreter seçilerek iktidarının 4. döneme taşıması bekleniyor.

Kaynak: AA

Xi Jinping, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping'den Kargaşa ve Dönüşüm Mesajı - Son Dakika

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