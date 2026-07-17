Şi Cinping'den Tayland-Kamboçya Çağrısı - Son Dakika
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Şi Cinping'den Tayland-Kamboçya Çağrısı

17.07.2026 23:12
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Çin Devlet Başkanı Şi, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığının diyalogla çözülmesini istedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, "2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı" marjında, Çin'in Şanghay kentinde bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ayrı ayrı görüştü.

Tayland Başbakanı Anutin ile görüşmesinde, Kamboçya ile yaşanan sınır anlaşmazlığının barışçıl yollarla çözülmesinin iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Şi, tarafları anlaşmazlığı diyalog ve istişare yoluyla gidermeye çağırdı.

Şi, "Çin, bu konuda yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Kamboçya Başbakanı Manet ile görüşmesinde de Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkesin korunması ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Şi, Çin'in tarafların anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmesini desteklediğini belirtti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Anlaşmaya rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping'den Tayland-Kamboçya Çağrısı - Son Dakika

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