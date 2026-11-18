Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, ilişkileri daha ileri seviyelere, daha geniş alanlara ve daha derin işbirliğine taşımanın iki ülkenin ulusal kalkınma stratejilerini hayata geçirmek ve Küresel Güney ülkelerinin birlik içinde güçlü olmasını desteklemek için önem taşıdığını vurguladı.

İki ülkenin eşitliği ve adaleti savunması ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok taraflı platformlarda eş güdümü artırarak çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Şi, uluslararası ilişkilerin temel normlarını birlikte koruma çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum da Çin ile çok taraflı eş güdümü güçlendirmeyi, çok taraflılığı ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını birlikte korumaya hazır olduklarını, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, imalat ve yapay zeka alanlarında işbirliğini geliştirmeyi, sağlık, eğitim, kültür ve turizm alanlarında da işbirliği teşvik etmeyi istediklerini kaydetti.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.