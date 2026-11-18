Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin'in 12 yıldır Peru'nun en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni seviyelere yükseltmeye ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Peru'nun Pasifik Okyanusu sahilinde inşa edilen Chancay Limanı'nın 2024'te faaliyete geçmesinin Asya ve Latin Amerika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine büyük güç kattığına işaret eden Şi, altyapı, enerji ve maden kaynakları alanında geleneksel işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra yeni enerji ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliği potansiyelini keşfetme çağrısında bulundu.

Peru Devlet Başkanı Fujimori de Chancay Limanı gibi projelerin ülkesinin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek, Çin firmalarının daha fazla yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, bunun için açık ve istikrarlı bir iş ortamı sunacaklarını söyledi.

Chancay Limanı

Peru'nun Pasifik Okyanusu kıyısında, başkent Lima'nın 70 kilometre kuzeyindeki 60 bin nüfuslu bir şehir olan Chancay'da inşa edilen liman, 2024 yılı sonunda faaliyete geçmişti.

Çin'in kıtadaki en büyük altyapı projelerinden olan liman, Çin ile Peru arasındaki gemi nakliyat süresini 23 güne indirmiş, lojistik maliyeti yüzde 20 azaltmıştı.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.