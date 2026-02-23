Şi, Kim Jong-un'u Tebrik Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore İşçi Partisinin (KİP) 9. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı yolladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi mesajında, Genel Sekreter Kim'in başında olduğu KİP Merkez Komitesinin liderliğinde Kuzey Kore'nin, bu kongreyi "sosyalist dava" için yeni ufuklar açmak üzere fırsat olarak görmesini dilediklerini belirtti.

Çin ve Kuzey Kore'nin dost sosyalist komşu ülkeler olduğunu ifade eden Şi, Kuzey Kore ile ilişkileri sürdürmenin, güçlendirmenin ve geliştirmenin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve hükümetinin sarsılmaz siyaseti olduğunu vurguladı.

Şi, dünyanın yüzyılda görülmeyen değişimlerden geçtiği ve uluslararası manzaranın dönüşüm ve çalkantılarla karakterize olduğuna işaret ederek, Kuzey Kore ile dostane işbirliğini sürdürerek bölgenin ve dünyanın barış, istikrar, kalkınma ve refahına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Çin ve Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Kuzey Kore lideri geçen yıl Çin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül 2025'te Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, KİP'in 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025'te Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.