Siber casuslara Ankara merkezli operasyon, 5 şüpheli gözaltına alındı
MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın Ankara merkezli yürütüldüğü, gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü belirtildi.
MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
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