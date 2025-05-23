Siber Dolandırıcılığa 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

OSMANİYE merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltın alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet sitesi üzerinden yürütülen ve toplamda 8 milyon TL işlem hacmine ulaşan nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli olarak Bursa, Balıkesir, Mersin ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda E.S., N.S., C.E., H.A. ve Ö.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,