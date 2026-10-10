Siber Güvenlik Başkanlığı 15 yaş altı sosyal ağ düzenlemesini duyurdu - Son Dakika
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Siber Güvenlik Başkanlığı 15 yaş altı sosyal ağ düzenlemesini duyurdu

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, sosyal ağlarda yaş sınırlaması içeren yönetmeliğe ilişkin paylaşım yaptı. Düzenlemeyle 15 yaş altının sosyal ağ erişimi önlenecek, 15-18 yaşa özel koruma ve yaş doğrulama sistemi uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca, sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik"e ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Siber Güvenlik Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, çocukları dijital ortamın risklerinden korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve daha güvenli bir sosyal medya ekosistemi oluşturmak amacıyla önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubuna yönelik özel koruma tedbirlerinin uygulanması, güvenilir yaş doğrulama sistemlerinin oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik esasların belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarının çocukların mahremiyetini, kişisel verilerini ve gelişimlerini korumaya yönelik sorumluluklarının da güçlendirildiği aktarılan paylaşımda, "Siber Güvenlik Başkanlığı olarak temel yaklaşımımız, teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanırken çocuklarımızın güvenliğini ve sağlıklı gelişimini ön planda tutmak, ailelerimizin yanında olmak ve dijital platformların daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlamak. Çocuklarımızın dijital ortamdaki güvenliği, ülkemizin geleceğine duyduğumuz sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siber Güvenlik Başkanlığı 15 yaş altı sosyal ağ düzenlemesini duyurdu - Son Dakika
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