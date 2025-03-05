Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

Güncel

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın devam edecek.

TBMM'de bu hafta, Genel Kurul ve komisyonların gündemi yoğun geçecek. TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda 15 Ocak'ta kabul edilen 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda bugün başladı. Teklifin tümü ve birinci bölümü üzerinde görüşmelerin tamamlandığı kanun teklifinde yarın maddelerin görüşmelere geçilecek.

Teklifle, Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik esasların belirlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşların siber saldırılara karşı korunmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için strateji ve politikaların belirlenmesi ile Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasına ilişkin esaslar belirleniyor.

Muhalefet partileri, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nde özellikle Siber Güvenlik Başkanlığının denetim yetkisinin keyfi uygulamalara yol açacağına yönelik endişelerini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'da açılmak üzere kapatıldı.