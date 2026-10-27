Siber Güvenlik Kurulu, kamu ve özel sektörle işbirliği kararlılığını teyit etti

Siber Güvenlik Kurulu, kamu ve özel sektörle işbirliği kararlılığını teyit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Kurulu, toplantısında kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğini derinleştirme ve bütüncül siber güvenlik ekosistemini geliştirme kararlılığını teyit etti. Bu kararlılık, kamu ve özel sektör işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik oldu.
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi
Kaynak: AA
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