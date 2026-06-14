Siber Güvenlikte Büyük Başarı

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de SOME'ler 2025'te 101 binden fazla zararlı bağlantıya "dur" dedi

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından geçen yıl 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu'ndan siyasi partilere ziyaretçi hatırlatması

Salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısının, Senato Salonu Zemin Katı için 817, Senato Salonu Balkon Katı için 390, Büyük Grup Toplantı Salonu için 630 ve Küçük Grup Toplantı Salonu için 352 olduğu belirtildi

(TBMM/Aykut Yılmaz)

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak

(TBMM/Ahmet Buğra Olaç)

4- Serbest bölgelerin 5 ayda yaptığı ticaretin yaklaşık yarısını ihracat oluşturdu

Serbest bölgelerden ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 11,7 milyar doları buldu

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı Edvar Mum:

"Son dönemdeki uluslararası gelişmeler dikkate alındığında Türkiye'nin güvenli ve stratejik coğrafi konumu nedeniyle serbest bölgelerde sınai ve ticari döngüler artacaktır"

(Mert Davut/Ankara)

5- İstanbul'u ana liman olarak kullanan kruvaziyer şirketi sayısı arttı

Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay:

"MSC, Costa Crociere ve Aroya'nın İstanbul kalkış-varışlı sefer frekansının artmasıyla bu sene İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısının 35 bine çıkmasını öngörüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Avrupa'da 2030'a kadar yenilenebilir kapasite artışlarının çoğu karasal rüzgar enerjisinden oluşacak

Karasal rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji teknolojileri arasında en olgun, ekonomik ve yaygın uygulama alanına sahip çözümlerden biri olarak öne çıkıyor

Avrupa'da toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 2030'da 439 gigavata çıkacak, bunun 366 gigavatı karasal, 73 gigavatı ise deniz üstü rüzgar santrallerinden oluşacak

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve Fed beklentileri etkili oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların durdurulduğuna ilişkin açıklamaları ve anlaşma metni üzerinde ilerleme sağlandığına yönelik haber akışı, Brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu

ABD Tarım Bakanlığı, kuraklık nedeniyle ABD kışlık buğday üretim tahminini aşağı yönlü revize etti

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

8- İstanbul'da mayısta en çok karpuz ve domates tüketildi

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde geçen ay 73 bin 890 ton meyve ve 133 bin 255 ton sebze olmak üzere toplam 207 bin 145 ton ürün satışa sunuldu

Meyve tüketiminde karpuzu, muz, çilek, kayısı, erik ve elma izlerken, sebzede domatesi, salatalık, patates, biber, kuru soğan ve patlıcan takip etti

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Çocukluk çağı lösemisinde tedavi planlamasına yapay zeka desteği

Türk bilim insanlarınca geliştirilen yapay zeka tabanlı karar destek sistemi STING, dijital ikiz ve derin öğrenme teknolojilerini kullanarak yapay hasta modelleri üzerinde hem mevcut tedavi süreçlerine kapsamlı analiz imkanı sunuyor hem de yeni ilaç adaylarını ortaya çıkarıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Köse:

Hekimler, uzmanlar, bu sistemden aldıkları bulgularla verimli şekilde, zamandan kazanarak, yeni araştırmaları tetikleyecek bulguları da kullanarak tedavi süreçlerini daha da iyileştirmiş olacak. İnsan-yapay zeka işbirliğini çok daha üst düzeye ulaştıran, geleceğin sağlık uygulamalarına göz kırpan bir sistem"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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