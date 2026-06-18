Siber Suç Operasyonları: 330 Gözaltı, 91 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Suç Operasyonları: 330 Gözaltı, 91 Tutuklama

18.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 23 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 330 şüpheliden 91'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 330 şüpheliden 91'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Van, Tokat, Adana, Çorum, Iğdır, Tekirdağ, Yozgat, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Bitlis, Kastamonu, Giresun, Kırıkkale, Gaziantep, Erzurum, Ordu, Siirt ve Bilecik'te 5 günde düzenlenen operasyonlarda, 330 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç veya hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suç Operasyonları: 330 Gözaltı, 91 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Siber Suç Operasyonları: 330 Gözaltı, 91 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.