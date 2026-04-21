Siber Suç Operasyonu: 12 Gözaltı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak 12 adreste yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin "Siber Güvenlik Yasası'na muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması, bilişim sistemini engelleme ve verileri bozma, yok etme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği TSG adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelleri tespit edilmiştir."

Bu kapsamda, 17 Nisan 2026 tarihinde Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak 12 adreste yapılan operasyon faaliyeti neticesinde 12 şüpheli (4 yetişkin, 8 SSÇ) yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler 20 Nisan 2026 tarihinde işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, 11 şüpheli (3 yetişkin, 8 SSÇ) "Siber Güvenlik Yasası'na muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması, bilişim sistemini engelleme ve verileri bozma, yok etme" suçlarından tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturma geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam etmektedir."