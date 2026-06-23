Siber Suç Operasyonunda 193 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonunda 193 Gözaltı

23.06.2026 13:41
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İçişleri Bakanlığı, 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 20 il merkezli operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklanığını, 30'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerleri hakkındaki işlemlerin devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı. 20 il merkezli 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 78'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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