Siber Suçlara Sıfır Tolerans

(ANKARA)- Siber Güvenlik Toplantısı'na başkanlık eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital alanda suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen Siber Güvenlik Toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin siber suçlarla mücadelede yürüttüğü operasyonel çalışmalar, 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileri ile kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasite değerlendirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ, İNTERNET TEKNOLOJİLERNİ BİR SİLAH OLARK KULLANIYOR"

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkati çeken Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin yeni teknolojileri kullanarak faaliyet alanlarını genişlettiğini söyledi. Çiftçi, "Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir. Suç örgütleri, internet teknolojilerini ve yapay zekayı bir silah olarak kullanmakta, küresel düzeyde şebekeler kurmakta ve anlık olarak yöntemlerini değiştirebilmektedir." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL DÜNYA SUÇLULAR İÇİN SIĞINAK OLMAYACAK"

Siber suçlarla mücadelede kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, suç gelirlerinin dijital izlerinin takip edileceğini belirterek şunları dile getirdi:

"Siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz 'sıfır tolerans' anlayışından taviz vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin dijital izini sürecek, suç örgütlerinin finansal damarlarını siber dünyada da kurutacak ve dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz."

SİBER GÜVENLİK BİRİMLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve medeniyet değerlerinden aldığı güçle, fiziki güvenlikte olduğu gibi siber alanda da vatandaşların huzurunu korumaya devam edeceğini ifade etti.

Toplantının ülke adına hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, siber güvenlik alanında görev yapan personele başarılar diledi. Program, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının gerçekleştirdiği sunumlarla devam etti.