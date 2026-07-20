Özgür Özel Bilecik'te Partililerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel Bilecik'te Partililerle Bir Araya Geldi

Özgür Özel Bilecik\'te Partililerle Bir Araya Geldi
20.07.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te gençlik ve kadın kollarının özerkliğine vurgu yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak özellikle gençlik ve kadın kollarının özerkliğine önem verdiklerini söyledi.

Kadın ve gençlik kollarının güçlü olmaları gerektiğine değinen Özel, parti teşkilatlarında görevden el çektirme kararlarını doğru bulmadığını ifade etti.

"Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi.

Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun da eşlik ettiği açıklamanın ardından geçen yıl yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Karayalçın, Lale Karabıyık, Yerel Haberler, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Gençlik, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Bilecik'te Partililerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:42
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
20:16
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 22:57:17. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel Bilecik'te Partililerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.