Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız - Son Dakika
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Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

21.07.2026 18:37
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Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husiler'i tehdit etti. Trump, "Husiler, Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa, Husiler'le karşı karşıya gelirsek icabına bakarız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulaması kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız" dedi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik sert uyarılarda bulundu. Görüşme sırasında Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine değinen Trump, bölgedeki deniz ticaret hatlarının aksamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

TRUMP: HUSİLERLE KARŞI KARŞIYA GELİRSEK GEREĞİNİ YAPARIZ

Husilerin Kızıldeniz'i kapatma ihtimalini değerlendiren Trump, olası bir kriz durumunda ABD'nin kararlılıkla hareket edeceğini belirtti. Trump, "Husiler Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa ve onlarla karşı karşıya gelirsek gereğini yapar, icabına bakarız" diyerek askeri müdahale sinyali verdi.

"İRAN GÖRÜŞMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Trump şunları söyledi: "Perde arkasında nasıl bir diyalog yürütüldüğünü bilmiyorsunuz. Durumu sona erdirmek amacıyla görüşmek için can atıyorlar. İran çaresizce görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir şekilde müzakereye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok.

"İRAN'IN YENİDEN İNŞASI 20-25 YIL SÜRECEK"

Açıkçası, İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum. İran'ın yeniden inşası 20-25 yıl sürecek."

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Son Dakika Güncel Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bayram.saatci13@gmail.com [email protected]:
    böyle söylemen icap etmez. bir sorun yaşamışsınız eyvallah 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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