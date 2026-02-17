Siber Suçlarla Mücadelede 350 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 350 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 28 il merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü."

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 350 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden; 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı, 56'sı hakkında işlem yapıldı, 102 şüphelinin ise işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda; nakit para, çeşitli tür ve nitelikte silahlar ile mühimmat, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelilerin elde ettiği yaklaşık değeri 300 milyon TL olan 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu. Siber suçlara karşı hedefimiz nettir: vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak; bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."