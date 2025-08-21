Siber Vatan Programı Alanya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siber Vatan Programı Alanya'da Başladı

21.08.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da, 350 üniversite öğrencisine siber güvenlik eğitimi verilmeye başlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "Siber Vatan" programı çerçevesinde siber güvenlik alanında donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde, kalkınma ajansları koordinasyonunda yapılan "Siber Vatan BootCamp 2025" eğitimleri, 350 öğrencinin katılımıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) başladı.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen teorik ve uygulamalı eğitimler, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Siber Vatan Koordinatörü Muhammed Temli, bu sene 23 üniversitede eğitim faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Altı bin öğrenciyle programa başladıklarını anlatan Temli, "Bir yılın sonunda 350 öğrencimiz buraya seçilmeye hak kazandı. Seçilen öğrencilerimiz, şu anda ALKÜ'de nitelikli bir eğitim alıyorlar. BootCamp, bizim tam programımızın orta noktası. Bundan önce aldığımız eğitimlerin tam orta noktasında yer alan BootCamp'imizde öğrencilerimizden daha nitelikli olanlarını seçebileceğimiz bir ortam sağlıyoruz." dedi.

Temli, eğitimler çerçevesinde öğrencilere çok fazla içerikler ve gece görevleri tanımlandığını ifade ederek, buradaki öğrencilerin niteliklerini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Program sayesinde ülkenin siber muhafızlarını yetiştirdikleri değerlendirmesini yapan Temli, " Türkiye'de gerçekten siber güvenliğe katkı sağladığımız güzel bir program oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, antalya, Eğitim, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Vatan Programı Alanya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk 12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: Siber Vatan Programı Alanya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.