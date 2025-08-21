Siber Vatan Programı Alanya'da Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "Siber Vatan" programı çerçevesinde siber güvenlik alanında donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde, kalkınma ajansları koordinasyonunda yapılan "Siber Vatan BootCamp 2025" eğitimleri, 350 öğrencinin katılımıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) başladı.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen teorik ve uygulamalı eğitimler, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Siber Vatan Koordinatörü Muhammed Temli, bu sene 23 üniversitede eğitim faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Altı bin öğrenciyle programa başladıklarını anlatan Temli, "Bir yılın sonunda 350 öğrencimiz buraya seçilmeye hak kazandı. Seçilen öğrencilerimiz, şu anda ALKÜ'de nitelikli bir eğitim alıyorlar. BootCamp, bizim tam programımızın orta noktası. Bundan önce aldığımız eğitimlerin tam orta noktasında yer alan BootCamp'imizde öğrencilerimizden daha nitelikli olanlarını seçebileceğimiz bir ortam sağlıyoruz." dedi.

Temli, eğitimler çerçevesinde öğrencilere çok fazla içerikler ve gece görevleri tanımlandığını ifade ederek, buradaki öğrencilerin niteliklerini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Program sayesinde ülkenin siber muhafızlarını yetiştirdikleri değerlendirmesini yapan Temli, " Türkiye'de gerçekten siber güvenliğe katkı sağladığımız güzel bir program oluyor." diye konuştu.