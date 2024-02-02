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Sibergöz-21 Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sibergöz-21 Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Sibergöz-21 Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Uşak, Samsun ve Adana merkezli 25 ilde düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

02.02.2024 14:03
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Uşak, Samsun ve Adana merkezli 25 ilde düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan Sibergöz-21 operasyonunun Uşak ayağında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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