Sibirya Soğukları Barajı Dondurdu

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Sibirya soğukları Sarımehmet Barajı'nı dondurdu

VAN - Van'da etkili olan Sibirya soğuklardan dolayı Sarımehmet Barajı'nın yüzeyi dondu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, bölgedeki şelale, akarsu, göl ve içme suyu hatları dondu. Van'ın bazı ilçeleri ve kırsalında hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Muradiye ve Özalp ilçesi sınırlarında bulunan ve Karasu Çayı üzerinde bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin 30 metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı'nın yüzeyi dondu. Yaz aylarında 17 bin 700 hektarlık bir alanı sulamak için kullanılan baraj gölünde aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Soğuklarla birlikte barajda bulunan kafesler yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.