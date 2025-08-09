Sıcak Hava Adana ve Hatay\'ı Bunaltıyor

Adana, Hatay ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Adana'da dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bazı vatandaşlar, parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayıp serinlemeye çalıştı.

Parkta dinlenenlerden Ayhan Cebel, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için gölgelik alanlarda dinlendiklerini söyledi.

Hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı Hatay'da da çocukların birbirlerini hortumla ıslatarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu, nem oranının ise yüzde 35 seviyelerinde olduğu Osmaniye'de de çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.