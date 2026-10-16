Sıcaklıklar düşse de Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları 452'ye ulaştı, 49 kişi öldü

Yunanistan'da, sıcaklıkların düşmesine rağmen Batı Nil virüsü vakaları görülmeye devam ediyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 2026'nın başından 15 Ekim'e kadar ülkede 452 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Sıcaklıkların düşmesine rağmen 9-15 Ekim haftasında 9 yeni vaka tespit edildi ve 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece, yılın başından beri Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı.

Virüsün en çok görüldüğü yer ise Atina ve çevresini içeren Attika Bölgesi oldu.