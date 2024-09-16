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Sıcaktan bunalan anne ve yavru ayılar böyle görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ta sıcaktan bunalan anne ve 2 yavru ayının bir çeşme oluğunda serinleme görüntüleri fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından doğal yaşamın kayıt altına alınması amacıyla Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki ormanlık alana kurulan foto kapana, bu kez anne ve yavruları yansıdı. Sıcaktan bunalan ayılar önce su içti daha sonra su oluğunda serinledi. Sıcaktan bunalan ayıların serinlemek için su oluğuna daldıkları ve eğlenceli vakit geçirdikleri görüldü.

Sıcaktan bunalan anne ve yavru ayıların fotokapana yakalandığı o görüntüler, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.