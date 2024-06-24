Güncel

Aldatma detayı bomba! Evlenme teklif ettiği kız arkadaşı tarafından reddedildi

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sıcaktan bunalan ve çözümü süs havuzuna girmekte bulan çocukların tehlikeli serinleme yöntemi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği şu günlerde vatandaşlar birbirinden farklı serinleme yöntemlerine başvuruyor. Arifiye Mahallesi'nde bulunan Taşbaşı Çarşısı'nın önündeki süs havuzu da serinlemek isteyen çocukların eğlence noktası oldu. Güzel görsellik amacıyla alanda bulunan süs havuzuna farklı stillerde atlayan çocuklar tehlikeli bir oyunla eğlenirken aynı zamanda serinledi.

Çevredeki bir vatandaş ise çocukların bu tehlikeli serinleme yöntemini cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.