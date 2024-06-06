Sıcaktan bunalan köpek yalağa girerek serinledi - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan köpek yalağa girerek serinledi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla bir köpek, yalaktaki suda yüzerek serinlemeye çalıştı. Köpeğin sahibi, hayvanların sıcaktan etkilendiğini belirterek o anları cep telefonuyla kaydetti.

06.06.2024 10:06
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Sıcaktan bunalan köpek yalağa girerek serinledi

ÇANKIRI - Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Çankırı'da, sıcaktan bunalan köpek, yalaktaki suda yüzerek serinlendi.

Ülke genelinde artan sıcaklıklar sadece insanları değil hayvanları da etkiliyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Çankırı'nın Eldivan ilçesinde bunalan 'akbaş' cinsi bir köpek, serinlemenin çözümünü suya girmekte buldu. Yalaktaki suya girerek serinleyen köpek, sahibi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

"Hayvanların su içtiği yalağa girerek serinlemeye çalıştı"

Hayvanların sıcaktan etkilendiğini belirten köpeğin sahibi Akif Metin, "Hem büyükbaş üretimi hem de akbaş, kangal çoban köpekleri üretimi yapıyorum. Sürümüzü koruyan köpeklerimizden bir tanesi hayvanların su içtiği yalağa girerek serinlemeye çalıştı. Ben de o anları cep telefonum ile kaydettim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan köpek yalağa girerek serinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan köpek yalağa girerek serinledi - Son Dakika
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