Sicilya Açıklarında Antik Roma Gemisi Bulundu

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2 bin yıldan eski ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir geminin enkazı bulundu.

BBC'nin haberine göre, balıkçılardan gelen ihbar üzerine İtalyan polisinin bünyesinde çalışan uzman dalgıçlar, Sicilya açıklarında keşif görevine çıktı.

Dalgıçlar, yaklaşık 46 metre derinlikte, Roma döneminden kaldığı düşünülen geminin enkazına rastladı.

Uzunluğu 21 metre, genişliği 6 metre olan geminin içinde, gıdaların taşındığı amforalardan yüzlercesi iyi korunmuş halde bulundu.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, enkazın milattan önce 2. veya 1. yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli, enkazı "son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri" diye nitelendirdi.