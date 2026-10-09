Sicilya Marsala'da hortumlar 4'ü çocuk 11 kişiyi yaraladı, 5 ev yıkıldı - Son Dakika
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Sicilya Marsala'da hortumlar 4'ü çocuk 11 kişiyi yaraladı, 5 ev yıkıldı

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Sicilya'nın Marsala kentinde sabah fırtınasında oluşan iki hortum, 4'ü çocuk 11 kişiyi yaraladı. De Gasperi Okulu da hortumlardan etkilendi; yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı, Belediye Başkanı Patti beş evin yıkıldığını ve hasarın artmasının beklendiğini söyledi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki Marsala'da sabah saatlerindeki fırtınada meydana gelen iki hortumun, 4'ü çocuk 11 kişinin yaralanmasına, bina ve otomobillerde hasara yol açtığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Marsala liman bölgesinde bu sabah fırtınanın etkisiyle çifte hortum oluştuğu ve bunların, kentte binalara, otomobillere ve ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.

Marsala'daki de Gasperi Okulu'nun da hortumlardan etkilendiği ve bazı öğrencilerin yaralandığı kaydedildi.

Hortumlar sebebiyle 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı, bunlardan 2 kişinin tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Marsala Belediye Başkanı Andreana Patti de basına yaptığı açıklamada, beldelerindeki durumun savaş sahnesine benzediğini belirterek, "Şu anda beş ev yıkıldı, ancak hasar sayısının artması bekleniyor." dedi.

Patti, 273 öğrencisi bulunan ve hortumlardan etkilenen okul için de gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA
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