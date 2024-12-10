Sıçuan'da Orman Yangını: 140 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sıçuan'da Orman Yangını: 140 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in Sıçuan eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 140'tan fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

10.12.2024 06:46
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Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 140'ı aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Garze Tibet Özerk İli'ne bağlı Yaciang ilçesinde bir köyün çevresindeki ormanlık bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine köyde yaşayan 140'tan fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları için 300 itfaiye ve acil durum personeli bölgeye sevk edilirken henüz can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıçuan'da Orman Yangını: 140 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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