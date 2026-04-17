Şiddet Sağlık ve Eğitimde Kanayan Yaradır

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersin Yıldırım, 17 Nisan'ın Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın vefat yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, "Kahramanmaraş'ta bir eğitim yuvasında yaşanan, çocukları, öğrencilerimizi, öğretmenimizi hayattan koparan olay, şiddetin nasıl bir toplumsal derin yara haline geldiğinin en etkili kanıtıdır. Bir hekimin hastasını yaşatma çabası ile bir öğretmenin öğrencisini yetiştirme heyecanının, aynı barbarlık duvarına çarpıp parçalanmış olması tesadüf değildir" ifadesini kullandı.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersin Yıldırım, yaptığı açıklamada 17 Nisan'ın Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın vefat yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hekim Birliği Sendikası olarak, sadece bir meslektaşımızı değil; umudu, emeği ve şifaya adanmış bir ömrü toprağa vermenin acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Her yıl 17 Nisan, biz hekimler için sadece bir takvim yaprağı değil; beyaz önlüğe kanın sıçradığı, güvenin zedelendiği ve bir toplumun kendi şifacısından sırtını dönerek uzaklaştığı bir güne işaret etmektedir. Dr. Ersin Arslan, dertlere derman olmaya çalışırken, cehaletin ve şiddetin kurbanı oldu. O günden bu yana 'Sağlıkta Şiddete Son' diye haykırmaktan nefesimiz kesildi, ancak ne yazık ki bu çığlığımız henüz tam anlamıyla karşılık bulmadı."

Şiddet artık sınır tanımıyor. Bugün geldiğimiz noktada şiddet sarmalı sadece hastane koridorlarını değil, toplumun en kutsal sığınaklarını, yani

okullarımızı da kuşatmış durumdadır. Hastanede hekimlerimiz, okullarda çocuklarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ölüyor. Şifa veren eller

zarar görürken, geleceği inşa eden kalemler yok oluyor. Kahramanmaraş'ta bir eğitim yuvasında yaşanan, çocukları, öğrencilerimizi, öğretmenimizi hayattan koparan olay, şiddetin nasıl bir toplumsal derin yara haline geldiğinin en etkili kanıtıdır. Bir hekimin hastasını yaşatma çabası ile bir öğretmenin öğrencisini yetiştirme heyecanının, aynı barbarlık duvarına çarpıp parçalanmış olması tesadüf değildir.

Şiddetin dili ortak, acısı birdir. Hekim Birliği Sendikası olarak açıkça ifade ediyoruz Hastanede doktora, okulda öğretmene doğrultulan silah aynı

karanlık zihniyetin ürünüdür. Toplumun temel direkleri olan sağlık profesyonelleri, eğitim çalışanları, fiziksel ve psikolojik şiddetin gölgesinde görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Caydırıcı yasaların, tavizsiz uygulanacak yaptırımların ve en önemlisi 'insana saygı' kültürünün yeniden yerine oturtulması artık bir lütuf değil, hayati bir zorunluluktur.

Son sözümüz, unutmayacağız. Bizler, Dr. Ersin Arslan'ın ve şiddet kurbanı olan tüm meslektaşlarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin aziz

hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Beyaz önlüğümüzün lekelenmemesine, kalemlerin kırılmamasına, geleceğin fidanlarının şiddet rüzgarıyla savrulmamasına vesile olmak için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Dr. Ersin Arslan'ı rahmetle anıyor; Kahramanmaraş'ta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olan eğitimcilere ve yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şiddet son bulana, güvenli çalışma ortamları sağlanana kadar mücadelemizden tek bir adım geri atmayacağımızı aziz Türk milleti önünde yüksek sesle ifade ediyoruz."