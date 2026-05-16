Side'de Temizlik Seferberliği

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde sahil ve denizde temizlik çalışması gerçekleştirildi
Etkinliğe Kaymakam Adil Karataş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, diğer yetkililer, gönüllüler, çevre otellerin çalışanları ile tatil yapan turistler ve Side Arama Kurtarma Derneği (SAK) dalgıçları katıldı. Temizlik kapsamında sahillerdeki çöpler ve atıklar toplanırken, Side limanında dalgıçlar araç tekerlekleri ve şişeler olmak üzere çok sayıda atık maddeyi çıkardı.
Haber- Kamera: Mehmet ÇELİKTEN/MANAVGAT, -
