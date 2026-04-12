SİDEMİR İşçileri Haklarını ve Fabrikanın Yeniden Açılmasını Talep Ediyor

Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR), bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biri olarak özelleştirilmiş ve 1998'de satın alınmıştı. Yıllık 720.000 ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuk kaliteleri için kütükler üreten işletme, yaklaşık 4 yıldır üretime ara vermiş durumda. İşçi çıkartan ve maaşlarını ödeyemeyen fabrika, biriken alacaklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiştir.

Mahkeme kararının ardından fabrikanın yeniden aktif edilmemesi üzerine, işçiler Sivas Kent Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi. İşçiler adına konuşan Hakan Evren, silinen SGK primleriyle işçilerin geleceğinin belirsizliğe itildiğini belirterek, bu durumun emeklilik hakkının gaspı ve sağlık güvencesinin yok sayılması anlamına geldiğini vurguladı. Evren, fabrikanın makinalarının ayakta olduğunu, altyapının hazır bulunduğunu ve iş gücünün mevcut olduğunu ifade ederek, SİDEMİR'in hiçbir ciddi engel olmadan yeniden üretime geçirilebileceğini söyledi.

İşçiler, Sivas milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve diğer yetkililere çağrıda bulunarak, fabrikanın yeniden çalıştırılmasını, işçilerin haklarının iade edilmesini ve SGK primlerinin tanınmasını talep etti. Basın açıklamasının ardından slogan atan işçiler, dağıldı.