Sidney'de Plajlar Kapandı

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Avustralya'nın Sidney kentindeki 9 sahil, misket büyüklüğündeki cisimlerin plajları sarması üzerine kapatıldı.

ABC News'ün haberine göre, Sidney kentinin kuzey sahillerinde sabah saatlerinde beyaz ve gri renkte, top şeklinde küçük cisimler görüldü.

Sahil yetkilileri, ne olduğu henüz bilinmeyen misket büyüklüğündeki söz konusu cisimlerin plajlara nereden ve nasıl geldiğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Bir sonraki açıklamaya kadar 9 sahilin kapatıldığını duyuran yetkililer, halkı sahillerden uzak durmaya çağırdı.

Sahillerde temizlik çalışmaları başlatıldı.