Sidney'deki Bondi Plajı'nda Rüzgar Festivali'nde uçurtmalar gökyüzünü süsledi
Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı, Rüzgar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl da uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen sundu.
SİDNEY, 14 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda Rüzgar Festivali kapsamında uçurulan uçurtmalar, 13 Eylül 2026.
Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı, Rüzgar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl da uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen sundu. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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