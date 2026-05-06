Siemens Türkiye 170. Yılını Kutladı

Siemens Türkiye, ülkedeki 170. yılını "170 Yıldır Zamanın Ötesinde" sergisi ve "Gençlik Konseri" ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kutladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından her yıl düzenlenen "Gençlik Konseri", bu yıl Siemens Türkiye işbirliğiyle sanatseverlerle buluştu.

Konserde, Siemens Türkiye'nin 26 yıldır hazırladığı "Siemens Türkiye Opera Yarışması"nda ödül alan, Devlet Opera ve Balesi bünyesindeki deneyimli sanatçılar ve genç sesler bir araya geldi.

Konserde orkestra şefliğini Stephan Frucht üstlenirken, sanatçı Veriko Tchumburidze de keman performansıyla konsere eşlik etti.

"Bunu dünyaya haykırmak bizim görevimiz"

Konser öncesinde AA muhabirine konuşan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Siemens Türkiye'nin 26 yıldır devam eden ve Türkiye'de opera eğitimi gören gençleri bu yarışma sayesinde bir araya getirdiğini söyledi.

Akgün, "İDOB Orkestrası olarak Siemens Türkiye Opera Yarışması'nın final konserini çalan bir topluluk olacağız ve onlarla güzel bir işbirliği içine gireceğiz. Bununla birlikte 'Gençlik Konseri' bizim her sene yaptığımız bir konseptti. Bu birlikteliğimizi de hem duyurmak için hem de bu ortak ülkümüzü paylaşmak için seyircimizle ve tüm Türkiye'yle bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.

Konserde 26 yıl içerisinde Siemens Türkiye Opera Yarışması'nda ödül alan sanatçıların da bir araya geldiğini dile getiren Akgün, "Seyircilerimiz, farklı tecrübelerde olan sanatçıları da bir arada görme şansı bulacak. Vincenzo Bellini'den Wolfgang Amadeus Mozart'a birçok çeşitli opera literatürünün önemli eserleri de bizlerle olacak. Buradaki amacımız farklı yelpazedeki eserleri ve gençleri bir kez daha seyircimizin huzuruna sunmak." ifadelerini kullandı.

Bu tür işbirliklerinin, kamu kurumlarının geleceğe yatırım yapan ve nitelikli projelere yönelmesini teşvik edeceğine dikkati çeken Akgün, "Ülkemize hizmet eden, ülkemizin değerlerine saygılı bir biçimde üretimlerini sürdüren herkese İstanbul Devlet Opera ve Balesinin kapıları açık. Atatürk Kültür Merkezi'nin vitriniyle de bunu dünyaya haykırmak bizim görevimiz." görüşünü paylaştı.

"Çok farklı parçalarımız, aryalarımız, şarkıcılarımız ve solistlerimiz var"

Siemens Arts Program Sanat Direktörü, Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı ve orkestra şefi Stephan Frucht, konserin gençlere yönelik olmasının güzel bir gelenek olduğunu ifade etti. Frucht, "Sadece bir gelenek değil, aynı zamanda çok önemli bir amaç. Çünkü gençler, gelecek nesildir. İki amaç var, birincisi onları klasik müziğe alıştırmak. Aynı zamanda müzik tarihinden, gerçek hayatın ne olduğu konusunda da çok şey öğrenebilirler. İleride ilginç bulabilecekleri sanatçılarla bir araya da gelebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Konser benzersiz bir program içerdiğini anlatan Frucht, şunları kaydetti:

"Çok farklı parçalarımız, aryalarımız, şarkıcılarımız ve solistlerimiz var. Siemens Opera Yarışması'nın bir geçmişi var ve yıllar boyunca harika ödül kazanan gençlerimiz oldu. Bazıları gerçekten iyi kariyerler yaptı. Tam da bugün, 170. yıl dönümünde hepsini bir araya getirmek için harika bir fırsat var. Böylece herkes bu harika orkestra ile birlikte sahne alma şansına sahip. Bir araya gelip, kariyerlerinin nerede başladığını hatırlamak ve kendi kariyerlerinin başlangıcını da hatırlayabilecek pek çok insanla bunu kutlamanın harika bir fikir olduğunu düşündüm. Bence bu çok duygusal bir an."

Frucht, Türk geleneksel müziğinin çok ilginç yönleri olduğu dile getirerek, "Müziğinizin nasıl işlediğini analiz etmek, özellikle de Batı Avrupa'dan gelen biri olarak benim için önemli. Aynı zamanda, geleneksel anlamda harika konser salonlarınız da var. Son 300 yıldır, çok etkileyici ortamlarda tüm dünyada çalınan harika opera müziklerini çalıyorsunuz." diye konuştu.

"AKM'de 5 yaşında ilk konserimi vermiştim"

Sanatçı Veriko Tchumburidze ise İDOB Orkestrası ve Stefan Frucht ile ilk kez sahnede yer aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"AKM'de 5 yaşında ilk konserimi vermiştim ve bugün de Gençlik Konseri'nde tekrardan konser verme şansına sahip oldum. Siemens'in bu özel gününde, eski kazananlardan biri olarak bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün konserde yer alan tek yabancı olarak, Camille Saint-Saens ve Henryk Wieniawski'nin çok sevilen, bilinen eserlerini seslendireceğim ve büyük bir heyecanla bu konseri bekliyorum." dedi.

Tchumburidze, bu konserleri farklı kılan unsurun Siemens'in genç sanatçıları çeşitli programlarla destekleyerek dünya sahnelerinde bir araya getirmesi ve bu sayede ilk kez tanışacağı sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.