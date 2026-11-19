Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji ve Gıda Güvenliği Girişimi (PI-CREF) bünyesinde görev yapan Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Abraham Grass-Sessay, ülkede elektriğe erişimi artırmak için Türk yatırımcıları hidroelektrik ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapmaya davet etti.

Başkent Freetown'da bu yıl ilki düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026) kapsamında AA muhabirine konuşan Grass-Sessay, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelini ve Türkiye ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Grass-Sessay, Sierra Leone'de yaklaşık yüzde 36 olan elektriğe erişim oranını en az yüzde 78'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Batı Afrika ülkelerinin yaklaşık 60 yıldır elektrik üretiminde büyük ölçüde fosil yakıtlara dayandığını belirten Grass-Sessay, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini ifade etti.

Grass-Sessay, bölgedeki nehirlerin ve bol yağışın hidroelektrik, güneşli havanın ise güneş enerjisi yatırımları için elverişli koşullar sunduğuna işaret ederek bu alanlarda yapılacak yatırımların elektrik maliyetlerini düşürebileceğini ve hanelerle işletmelerin elektriğe erişimini artırabileceğini söyledi.

"Türkiye, Afrika ile dünyanın geri kalanı arasında köprü olabilir"

Grass-Sessay, Türkiye'nin Batı Afrika'nın yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir ortak olabileceğini belirterek, Türk yatırımcıların yaklaşık 450 milyon nüfusa sahip bölgedeki enerji projelerine daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Türk şirketlerini geleneksel altyapı projelerinin yanı sıra elektrik üretimi ve enerji depolama alanlarında da yatırım yapmaya davet eden Grass-Sessay, hidroelektrik santralleri ile batarya depolama sistemleriyle desteklenen güneş enerjisi tesislerini öncelikli işbirliği alanları arasında gösterdi.

Grass-Sessay, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki konumuna işaret ederek "Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprü olduğu gibi yenilenebilir enerji konusunda da Afrika ile dünyanın geri kalanı arasında da köprü olabilir." ifadesini kullandı.

Sierra Leone'nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirebilmek için özel sektör finansmanına ihtiyaç duyduğunu aktaran Grass-Sessay, Türk yatırımcılarla işbirliğine açık olduklarını, bu yatırımların hem şirketlere kazanç sağlayabileceğini hem de halkın yaşam koşullarını iyileştirebileceğini söyledi.

Batı Afrika'daki projeler yatırımcılara sunuluyor

Grass-Sessay, zirve kapsamında Sierra Leone ve diğer Batı Afrika ülkelerinde geliştirilmekte olan ve finansmana hazır projeleri Afrika İklim ve Enerji Ağı (AfCEN) platformunda bir araya getirdiklerini bildirdi.

Yatırımcıların platform üzerinden enerji, tarımsal sanayi, stratejik minerallerin işlenmesi ve dijital altyapı alanlarındaki projelere ulaşabileceğini belirten Grass-Sessay, Sierra Leone'de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için cumhurbaşkanlığı ile ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağladıklarını ifade etti.

Grass-Sessay, sözlerini "Sierra Leone yatırıma hazır. Batı Afrika'da büyük bir potansiyelimiz var ancak bunu değerlendirmek için sermayeye ihtiyacımız bulunuyor." ifadeleriyle tamamladı.