Sierra Leone Enerji Bakanı Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Sierra Leone Enerji Bakanı Görevinden Ayrıldı

Sierra Leone Enerji Bakanı Görevinden Ayrıldı

Sierra Leone'de ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik sağlayıcılarının kesintiye gitmesi sonucunda Enerji Bakanı Kanja Sesay istifa etti. Bakanlığın geçici olarak Cumhurbaşkanı tarafından yönetileceği ve ödeme konusunda yardımcı olacak yetkililerin atanacağı açıklandı. Türk firması Karpowership ve Fildişi Sahili elektrik firması CLSG'ye olan borcun kısmi ödemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşen istifa, ülkedeki elektrik arzının düşmesine neden olmuştu. Karadeniz Holding ise Karpowership aracılığıyla enerji üretimine tam kapasiteyle devam edildiğini duyurdu.

27.04.2024 14:35
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Ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik sağlayıcıların kesintiye gittiği Sierra Leone'de, Enerji Bakanı Kanja Sesay görevi bıraktı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sesay'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın bir süreliğine Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun yönetimine verildiği ve kendisine iki yetkilinin yardımcı olacağı kaydedildi.

Sesay'ın istifası, hükümetin iki elektrik sağlayıcısı olan; yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership ve Fildişi Sahili elektrik firması CLSG'ye yaklaşık 48 milyon dolarlık borcun 18,5 milyon dolarını ödemesinden saatler sonra geldi.

Sierra Leone'ye 2018'den bu yana elektrik sağlayan Karpowership, ödeme sıkıntısı nedeniyle ülkedeki elektrik arzını 60 megavattan 6 megavata düşürmüştü.

CLSG de ülkenin güneydoğusundaki şehirlere tedarikini önemli ölçüde azaltarak 32 megavattan 10 megavata düşürmüştü.

Karadeniz Holding, gün içinde yaptığı açıklamada, Karpowership aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'nin, enerji üretimine tam kapasiteyle devam etmeye başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Karadeniz, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

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